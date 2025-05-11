نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف البنك الأهلي من انتقال أسامة فيصل للأهلي خلال كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث الإعلامي كريم رمزي، على أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع بعض اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إم إم: الأهلي انهى اتفاقه مع سيحا حارس مرمى المقاولون العرب، مقابل 25 مليون، وحال صعود الذئاب إلى الدوري الممتاز سيكون له الأولوية في التعاقد مع لاعبين من الأهلي الأهلي تعاقد مع سيحا بسبب رغبة حمزة علاء في الرحيل من أجل المشاركة بصفة أساسية في أحد الدوريات الخارجية.

وأضاف رمزي: أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي على رأس الأولويات للتعاقد معه خلال الصيف المقبل، ومعلوماتي أن البنك يرفض بيع أسامة فيصل ولكن حال وجود عرض مالي مناسب بالإضافةىإلى انتقال بعض اللاعبين من الأهلي إلى البنك، فالبنك لا يمانع من بيع اللاعب ومعلومتي أن البنك الأهلي لا يمانع من انتقال أسامة فيصل للأهلي خلال فترة كأس العالم للاندية حال طلب الأهلي ذلك.

وواصل: الأهلي انهى اتفاقه مع ياسين مرعي مدافع فريق فاركو بالإضافة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا واللاعب أصبح قريب جدا من العودة للأهلي وكولر كان رافض تواجد اللاعب ولكن الوقت الحالي هناك اقتناع تام بإمكانيات اللاعب، والأحمر سيدفع 15 مليون مقابل عودة اللاعب مرة أخرى وفقا لبند خاص في عقد اللاعب مع سيراميكا كليوباترا

