نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل سموحة أمام إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة انبى المقرر فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة فى الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، بركات حجاج، محمد ربيعه، إسلام جابر.

خط الوسط: دوكو دودو، عمرو السيسى، محمود صابر، عبد الكبير الوادي، محمد سعيد مكرونه.

خط الهجوم: صامويل امادى.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد أشرف، محمد مصطفى ميدو، شريف رضا، أحمد خالد، محمد كونيه، الحبيب أحمد حسن، أحمد إيهاب، مصطفى البدرى، محمد سالم.