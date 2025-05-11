عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين من الليجا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: إريك جارسيا، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، فرينكي دي يونج، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد ريال مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

