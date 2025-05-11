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أحمد جودة - القاهرة - برشلونة × ريال مدريد Twitter بث مباشر بدون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة برشلونة × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني.. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم اليوم الأحد، إلى ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة، حيث يستضيف الفريق الكتالوني غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة قمة الجولة 35 من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة برشلونة وريال مدريد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

كلاسيكو ناري بين برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

ويحمل كلاسيكو الأرض هذا الموسم في طياته أبعادًا تنافسية شديدة، تتجاوز حدود النقاط الثلاث، إذ يلتقي الفريقان في ظل صراع محتدم على صدارة الترتيب، ويبحث كل طرف عن تأكيد تفوقه وكسر طموح الآخر، في مواجهة قد تكون حاسمة في تحديد هوية بطل الليجا لهذا الموسم.

ويدخل برشلونة المواجهة متصدرًا جدول ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، فيما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 75 نقطة، ما يجعل الكلاسيكو "نهائيًا مبكرًا" بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ويسعى الفريق الكتالوني لمواصلة تفوقه هذا الموسم، خاصة بعد فوزه في آخر كلاسيكو جمع الفريقين في نهائي كأس ملك إسبانيا بنتيجة 3-2، في حين يتمسك ريال مدريد بآماله الأخيرة في الحفاظ على فرصه بالتتويج، خصوصًا بعدما خرج خالي الوفاض من بقية البطولات.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

من المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 11 مايو 2025، في تمام الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتقام المباراة على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، معقل برشلونة المؤقت، الذي يستضيف هذا الموسم مواجهاته المحلية والأوروبية وتعد هذه المواجهة مفصلية في مسيرة الفريقين نحو لقب الدوري، حيث أن فوز برشلونة سيعني توسيع الفارق إلى 7 نقاط مع تبقي ثلاث جولات فقط، بينما فوز ريال مدريد سيقلص الفارق إلى نقطة واحدة، مما يعيد سباق اللقب إلى نقطة الصفر ويُشعل المنافسة من جديد في الأسابيع الأخيرة من الموسم.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

ستُنقل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد بشكل حصري ومباشر عبر قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري للدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقوم بالتعليق على أحداث اللقاء المعلق التونسي عصام الشوالي، أحد أبرز الأصوات التي ارتبطت بكلاسيكو الأرض على مدار السنوات الماضية.

وتوفر القناة تغطية استثنائية قبل وبعد اللقاء، تتضمن تحليلات فنية معمقة واستوديوهات تحليلية تضم نخبة من نجوم الكرة السابقين، ما يتيح للمشاهد تجربة كروية فريدة ومتكاملة تواكب قيمة الحدث الكروي الأضخم في الليجا.

تاريخ المواجهات بين برشلونة وريال مدريد



يعد الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد أحد أقوى وأشهر المواجهات في تاريخ كرة القدم العالمية، وقد شهد على مدار العقود تنافسًا ناريًا يعكس مكانة الفريقين.

والتقى الغريمان في الدوري الإسباني «الليجا» خلال 189 مباراة فاز ريال مدريد في 79 منها، مقابل 75 انتصارًا لبرشلونة بينما انتهت 35 مباراة بالتعادل أما على صعيد جميع المسابقات، فقد تواجها في 260 مباراة يتفوق فيها ريال مدريد بفوزه في 106 لقاءات مقابل 103 انتصارات لبرشلونة وتعادلا في 51 مباراة.

وسجل لاعبو ريال مدريد 440 هدفًا في شباك البارسا، بينما أحرز برشلونة 431 هدفًا، ويبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الهداف التاريخي للكلاسيكو بـ26 هدفًا، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ18 هدفًا.

الغيابات المتوقعة في كلاسيكو اليوم



تشهد قمة الليجا المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد مساء اليوم على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" غيابات مؤثرة في صفوف الفريقين.

من جانب الريال، يتوقع غياب عدد من العناصر الأساسية بسبب الإصابات أو الإيقاف، على رأسهم داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، فيرلان ميندي، إدواردو كامافينجا، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر المُوقَف.

وفي المقابل، يفتقد برشلونة جهود كل من جول كوندي، أليخاندرو بالدي، مارك كاسادو، أندير بيرنال، بابلو توري ورغم الغيابات، فإن الفريقين يدخلان اللقاء بطموح الفوز، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب بـ79 نقطة، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ75 نقطة، مما يجعل المباراة حاسمة في صراع اللقب.



