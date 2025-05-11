نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس أزمة عواد وصبحي في لقاء الزمالك وسيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق الزمالك قرر مشاركة محمد صبحي بشكل أساسي أمام سيراميكا كليوباترا وهو صاحب القرار في ذلك، لكن محمد عواد الحارس الأول في الفترة الماضية لم يتقبل القرار، واعترض على جلوسه على مقاعد البدلاء.

كواليس أزمة عواد وصبحي في لقاء الزمالك وسيراميكا

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: عواد عندما علم بالجلوس بديلا كان يتفادي مصافحة أيمن الرمادي، وبعد إصابة محمد صبحي لم يكن يريد إجراء عمليات الإحماء، ومدرب الحراس عماد المندوه كان يتحدث معه، واللاعب يتجاهله تمامًا.

وأضاف: وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك قرر تحويل محمد عواد حارس المرمى إلى التحقيق، وموعد التحقيقات داخل النادي غدًا.

وزاد: عواد لم يشارك في التدريبات الجماعية اليوم بقرار من أيمن الرمادي، وما علمناه أنه سيكون هناك غرامة مالية كبيرة على الحارس، ومن ثم العودة للتدريبات، وبناءً على موقف محمد صبحي، سوف يتحدد موقف محمد عواد من لقاء بيراميدز.

وأكمل: هناك اتجاه بنسبة قليلة للغاية في إمكانية مشاركة محمود الشناوي الحارس الثالث في الزمالك، ومن حق عواد أن يغضب لجلوسه بديلا، لكن هناك حدود للغضب والامتعاض.

وأشار إلى أن عواد طلب الحصول على اجازة لنهاية الموسم حال الاعتماد على محمد صبحي.

وتابع: محمد صبحي لا توجد أي مشكلة بالنسبة له، وأنه ما قام به برمي التشيرت لم يكن متعمدًا وأنه كان في حالة ضيق بسبب مغادرة الملعب، وسيكون هناك تقييم طبي لمعرفة مدى امكانية لحاقه بمواجهة بيراميدز.