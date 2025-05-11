الرياضة

ترتيب الدوري الايطالي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

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ترتيب الدوري الايطالي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الأحد احداث الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2025


وتشهد المسابقة صراعات مشتعله على الانفراد بالصدارة بين كلًا من نابولي وإنتر ميلان خاصةً أن الفارق بينهما ثلاثة نقاط فقط

 

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقله

مباراة أودينيزي ضد مونزا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على قناة AD SPORTS Premium 1

مباراة هيلاس فيرونا ضد ليتشي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على قناة AD SPORTS Premium 1


مباراة تورينو ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1


مباراة نابولي ضد جنوى: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1


ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد


ترتيب الدوري الإيطالي " صراع القمة مشتعل"


1_نابولي 77 نقطة 
2- إنتر ميلان 74 نقطة 
3- أتالانتا 68 نقطة 
4-يوفنتوس 64 نقطة 
5-لاتسيو 64
6ـروما 63
7_بولولنيا63
8_ميلان 60
9-فيورنتينا59
10ـ كومو48 
11ـ تورينو 44
12ـأودينيزي 44 نقطة 
13ـ جنوي39 نقطة
14-كالياري 33 نقطة 
15- هيلاس فيرونا 32 نقطة 
16- بارما32 نقطة
17ـ إمبولي 28 نقطة 
18- ليتشي27 نقطة 
19- فينيزيا26 نقطة
20-مونزا 15 نقطة

ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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