نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الأحد احداث الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2025



وتشهد المسابقة صراعات مشتعله على الانفراد بالصدارة بين كلًا من نابولي وإنتر ميلان خاصةً أن الفارق بينهما ثلاثة نقاط فقط

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقله

مباراة أودينيزي ضد مونزا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على قناة AD SPORTS Premium 1

مباراة هيلاس فيرونا ضد ليتشي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على قناة AD SPORTS Premium 1



مباراة تورينو ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1



مباراة نابولي ضد جنوى: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1



ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد



ترتيب الدوري الإيطالي " صراع القمة مشتعل"



1_نابولي 77 نقطة

2- إنتر ميلان 74 نقطة

3- أتالانتا 68 نقطة

4-يوفنتوس 64 نقطة

5-لاتسيو 64

6ـروما 63

7_بولولنيا63

8_ميلان 60

9-فيورنتينا59

10ـ كومو48

11ـ تورينو 44

12ـأودينيزي 44 نقطة

13ـ جنوي39 نقطة

14-كالياري 33 نقطة

15- هيلاس فيرونا 32 نقطة

16- بارما32 نقطة

17ـ إمبولي 28 نقطة

18- ليتشي27 نقطة

19- فينيزيا26 نقطة

20-مونزا 15 نقطة

ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة

