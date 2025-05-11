نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الايطالي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستكمل اليوم الأحد احداث الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2025
وتشهد المسابقة صراعات مشتعله على الانفراد بالصدارة بين كلًا من نابولي وإنتر ميلان خاصةً أن الفارق بينهما ثلاثة نقاط فقط
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقله
مباراة أودينيزي ضد مونزا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على قناة AD SPORTS Premium 1
مباراة هيلاس فيرونا ضد ليتشي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على قناة AD SPORTS Premium 1
مباراة تورينو ضد إنتر ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1
مباراة نابولي ضد جنوى: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1
ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد
ترتيب الدوري الإيطالي " صراع القمة مشتعل"
1_نابولي 77 نقطة
2- إنتر ميلان 74 نقطة
3- أتالانتا 68 نقطة
4-يوفنتوس 64 نقطة
5-لاتسيو 64
6ـروما 63
7_بولولنيا63
8_ميلان 60
9-فيورنتينا59
10ـ كومو48
11ـ تورينو 44
12ـأودينيزي 44 نقطة
13ـ جنوي39 نقطة
14-كالياري 33 نقطة
15- هيلاس فيرونا 32 نقطة
16- بارما32 نقطة
17ـ إمبولي 28 نقطة
18- ليتشي27 نقطة
19- فينيزيا26 نقطة
20-مونزا 15 نقطة
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