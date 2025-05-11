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أحمد جودة - القاهرة -



في إنجاز استثنائي يُضاف لتاريخ الكرة النسائية المصرية، أصبح عبد الرحمن عايد، صاحب الـ28 عامًا، أصغر مدرب يتوّج بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، بعد قيادة فريق مسار FC للتتويج بلقب موسم 2024-2025، للموسم الثاني على التوالي.

عبد الرحمن عايد يسجل رقما تاريخيًا مع سيدات مسار بعد التتويج بلقب الدوري

وتولى عبد الرحمن عايد المسؤولية الفنية للفريق خلفًا للمدرب أحمد رمضان، الذي رحل لتولي قيادة منتخب مصر للسيدات، ليكمل عايد المسيرة بنجاح لافت ويقود الفريق إلى التتويج باللقب وسط منافسة قوية هذا الموسم، لا سيما مع مشاركة الأهلي والزمالك لأول مرة، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية الكبرى بتأسيس فرق نسائية للمشاركة في البطولات القارية.

ولم يكتفِ فريق مسار بالتتويج المحلي فقط، بل حقق إنجازًا قارّيًا مهمًا أيضًا، بحصد الميدالية البرونزية في دوري أبطال إفريقيا للسيدات، بعد الفوز على فريق إيدو كوينز النيجيري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.

ويُعد هذا الموسم استثنائيًا على جميع المستويات، إذ يعكس التطور الكبير في كرة القدم النسائية بمصر، بفضل الدعم الفني والإداري، والاعتماد على كوادر شابة مثل عبد الرحمن عايد، الذي أثبت أن الرؤية الحديثة والجرأة يمكن أن تصنع المجد في سن مبكرة.



ويمثل نجاح عبد الرحمن عايد مثالًا ملهمًا للمدربين الشباب في الكرة المصرية، ويؤكد أن المستقبل يحمل الكثير للكرة النسائية في ظل التوسّع والمنافسة المتزايدة بين الأندية.

يُذكر أن نادي "مسار" مملوك لرجل الأعمال محمد منصور منذ 3 سنوات، وحقق طفرة كبيرة على مستوى السيدات والرجال، وبات من الفرق التي ينتظرها مستقبل واعد في الرياضة المصرية.

وعلق محمد منصور على انجاز عابد ولاعباته قائلا: "أهنئ بناتي البطلات في فريق مسار للسيدات ومدربهم عبد الرحمن عابد على هذا الإنجاز المشرّف الذي لم يكن يومًا وليد الصدفة، بل نتيجة عمل وجهود دؤوب، امتد على مدار ثلاث سنوات، هذا التتويج هو صفحة مضيئة تجاه تحقيق حلم بدأناه نضع فيه الموهبة قبل أي شيء آخر بهدف تطوير الرياضةالمصرية."

