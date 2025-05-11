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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 يعد من القوانين الجيدة والمناسبة للمتغيرات الكبيرة التي شهدها القطاع الرياضي خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث زيادة عدد الأندية ومراكز الشباب أو تضاعف أعداد اللاعبين.

وزير الرياضة: لا خصخصة كاملة للأندية.. وبند الـ8 سنوات محل نقاش

وقال الوزير أشرف صبحي، في تصريحات خاصة لبرنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "MBC مصر"، إن هناك تحديات عديدة تواجه المنظومة، من أبرزها التطوير، مشيرًا إلى أن التعديلات الجارية على القانون تهدف إلى دعم الاستثمار الرياضي، بما يمكن الأندية من إنشاء شركات خاصة بها.

وشدد صبحي على أنه "لا يوجد بيع للأندية أو خصخصة كلية كما يروّج البعض"، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تقنين وحوكمة هذا الملف، مع مراعاة ارتباط القانون بالدستور المصري واحترام المواثيق الدولية، لا سيما المرتبطة بالاتحادات الرياضية العالمية.

وفيما يتعلق ببند الـ8 سنوات، أوضح الوزير أن "الفكرة كانت مطروحة للنقاش كجزء من التطوير، ولم يطرح على الإطلاق تطبيقها بأثر رجعي"، مؤكدًا احترام الدولة الكامل للجمعيات العمومية باعتبارها صاحبة القرار.