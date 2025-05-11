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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي سموحة، إن إدارة الموج الأزرق اتفقت مع المدرب خالد جلال على تولي تدريب الفريق خلفًا لـ أحمد سامي.

سموحة يتمم اتفاقه مع خالد جلال بعد رحيله عن التحدي الليبي

وقال مصدر بنادي سموحة في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن إدارة النادي اتفقت على كل شيئ مع المدرب خالد جلال، وسيتولى تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

وأكد، الإدارة تثق في أحمد عبد العزيز وقدرته على البقاء بالفريق في الدوري الممتاز، وسيستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم، ومن ثم يتولى خالد جلال المهمة الفنية.