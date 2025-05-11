الرياضة

انطلاق معسكر الحكام المساعدين الواعدين بالإسكندرية

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انطلاق معسكر الحكام المساعدين الواعدين بالإسكندرية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق معسكر الحكام المساعدين الواعدين بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق اليوم الأحد معسكر الحكام المساعدين الواعدين الذى تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم بالإسكندرية، في إطار استراتيجية العمل المستمرة التى تقوم بها اللجنة برئاسة أوسكار رويز لتدريب وتثقيف وتطوير مستوى الحكام.

انطلاق معسكر الحكام المساعدين الواعدين بالإسكندرية

انطلق المعسكر اليوم ويمتد حتى الأربعاء المقبل، بمشاركة الحكام المساعدين بمختلف المناطق الفرعية للحكام.

 وتم تقسيم الحكام المساعدين وعددهم 60 حكما إلى مجموعتين، على أن تنضم كل مجموعة للمعسكر لمدة يومين، ويشهد المعسكر ندوات وتحليل أداء ومحاضرات نظرية وعملية وتدريبات للحكام.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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