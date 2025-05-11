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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن مصدر داخل رابطة الأندية أكد وجود لائحة مختلفة في الموسم الحالي عن لائحة الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن هناك حالة دهشة بسبب القرار الأول من جانب الرابطة بشأن أزمة لقاء القمة.

رابطة الأندية تكشف سبب الغاء قرار خصم النقاط الـ3 من الأهلي

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: هناك أمور غير واضحة في لائحة رابطة الأندية خلال الموسم الحالي

وأضاف: وفقًا لمصدر داخل الرابطة أكد أن اللائحة واحدة وكلها انسحابات حسب البنود، وبالنسبة للقرار الأول بخصم 3 نقاط من الأهلي مع اعتباره خاسرًا فأنه كان قرار صحيح لأنه لا يوجد ظروف قاهرة أو أي محاضر بتعطيل وصول الفريق الملعب.

وتابع: المصدر أوضح أن رابطة الأندية عاقبت فريق فاركو أمام حرس الحدود في وقت سابق بسبب سيارة الاسعاف، لكن تم بعد ذلك رفع العقوبة بعدما تبين استحالة وصول السيارة للملعب بسبب ظروف الطريق.

وأشار المصدر في تصريحاته إلى أن قرار الغاء قرار خصم النقاط الثلاث من الأهلي صحيح أيضًا، لأن الرابطة بعدما أعلنت عن مواعيد القرعة، كان لقاء الأهلي والزمالك بعد خمسة أيام فقط، ولم يكن من الممكن أن يطلب الأهلي حكامًا أجانب، لأن اتحاد الكرة اشترط وصول خطاب رسمي قبلها بـ15 يوم.

وأتم: المصدر أكد أن رابطة الأندية سوف تعمل على تعديل مواعيد عدد من المباريات في مجموعة تحديد البطل، وكذلك مباريات آخرى في مجموعة الهبوط، عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص.



