الرياضة

منتخب اليد يخسر من البرازيل وديا

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منتخب اليد يخسر من البرازيل وديا

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب اليد يخسر من البرازيل وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر منتخبنا الأول لكرة اليد  أمام  نظيره البرازيلي  بنتيجة  32-28 في  المواجهة الودية الثانية التي أقيمت اليوم.

منتخب اليد يخسر من البرازيل وديا

سبق ان نجح منتخبنا  في الفوز بالودية الأولي التي أقيمت  الخميس بنتيجة 30-27 علي صالة حسن مصطفي.

تضم قائمة اسماء منتخبنا الوطني المصرى، محمد على - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن حميد - ابراهيم المصرى - على زين - محمد سند - احمد عادل - اكرم يسرى - احمد هشام دودو - يحيى خالد - سيف هانى فوكس - محسن رمضان - سيف الدرع - احمد خيرى - احمد هشام سيسا - عبد الرحمن فيصل - حسن وليد قداح - مهاب سعيد  - عمر كاستيلوا - مازن رضا - عبد العزيز ايهاب زيزو - ياسر سيف - محمد طارق - خالد وليد.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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