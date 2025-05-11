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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد منافسات البطولة الإفريقية لمضمار الدراجات، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 11 وحتى 16 مايو الجاري، بمشاركة 13 دولة، وهي: مصر، تونس، الجزائر، جنوب إفريقيا، سيشل، نيجيريا، بوروندي، بوركينا فاسو، كينيا، بنين، كوت ديفوار، وأوغندا.

اليوم الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للمضمار وانطلاق منافسات الباراسيكل بمشاركة أربع دول

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة الكابتن أيمن علي حسن، الاجتماع الفني لوضع اللمسات النهائية قبل انطلاق الحدث الإفريقي.

وأكد الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن مجلس الإدارة يعمل بكل جدّ، والجميع يسعى لنجاح هذا الحدث وظهور مصر بصورة مشرفة، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من قبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكشف رئيس الاتحاد أن المنافسات ستبدأ ببطولة الباراسيكل مساء اليوم الأحد، بمشاركة أربع دول، هي: كينيا، جنوب إفريقيا، نيجيريا، بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

واختتم أيمن علي حسن تصريحاته بالتأكيد على جاهزية منتخب مصر قبل انطلاق البطولة، مشيرًا إلى أن الهدف هو الفوز باللقب، خاصة بعد النجاح في استضافة البطولة العربية للدراجات قبل أسابيع قليلة، وتحقيق نتائج مميزة للمنتخب المصري.

من جانبه، أكد أحمد بدير، عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات ومدير بطولة إفريقيا للباراسيكل، أن اللجنة المنظمة للبطولة على أتم الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الكبير.

وأضاف بدير أن البطولة ستكون ناجحة نظرًا للجهود المبذولة من جانب الاتحاد المصري، بقيادة الكابتن أيمن علي حسن، وكذلك اهتمام الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

واختتم أحمد بدير تصريحاته بالتأكيد على أن التوجهات السياسية والاهتمام بالرياضات البارالمبية من أهم الأسباب وراء استضافة وتنظيم بطولة الباراسيكل بالقاهرة.