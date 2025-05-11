نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب شباب اليد يواجه الكويت على برونزية كأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب شباب اليد، بقيادة المدرب مجدي أبو المجد، اليوم الأحد مع منتخب الكويت على تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العرب المقامة في الكويت خلال الفترة من 5 إلى 12 مايو.

منتخب شباب اليد يواجه الكويت على برونزية كأس العرب

وخسر منتخب شباب اليد أمام قطر فى نصف النهائي بعد مباريات قوية أداها الشباب مع منتخبات الصف الأول العربية بعد قرار اتحاد اليد المشاركة في بطولة العرب للكبار بمنتخب الشباب لتحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض بطولة العالم الشهر المقبل ببولندا..

وتضم قائمة أسماء لاعبي منتخب مصر لشباب كرة اليد المشاركة في بطولة كأس العرب لكرة اليد 17 لاعبًا هم:

حراسة المرمى يوسف ناجي - يوسف وليد - محمد أشرف،الجناح الأيمن عمر أيمن - ياسين عبد المنعم، الظهير الأيمن محمد عماد أوكا - زياد عبد الرحيم - يوسف عمرو،الجناح الأيسر عمر بركة،الظهير الأيسر محمد عبد الغني - محمد صلاح - عمر عدلان، صانع اللعب زياد حشاد - محمد وائل،لاعبي الدائرة أحمد تغيان - معاذ عزب - أسامة محمد.