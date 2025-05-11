نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاوضات قوية من الزمالك مع نجم الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وسيم أحمد، محلل الكرة العالمية عن دخول الزمالك في مفاوضات مع المصري سام مرسي، قائد إيبسويتش تاون للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

مفاوضات قوية من الزمالك مع نجم الدوري الإنجليزي

وقال وسيم أحمد في تصريحات لـ برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن على قناة dmc: "أحد مسؤولي لجنة التخطيط بنادي الزمالك تواصل مع سام مرسي لمعرفة رأيه في اللعب لنادي الزمالك".

وعن موقف اللاعب.. تابع وسيم أنه تواصل مع سام مرسي الذي أكد له أنه يرحب باللعب لنادي الزمالك خاصة وأنه زملكاوي وأسرته زملكاوية بالكامل".

وأكمل: "اللاعب تركيزه الحالي على المنافسة مع في الدوري الإنجليزي وإنهاء المسابقة حتى يستطيع دراسة العرض بشكل جاد".