نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى مباريات اليوم في الدوري الممتاز، وسط صراع مشتعل على صدارة ترتيب الهدافين، حيث يتنافس عدد من أبرز نجوم الأندية الكبرى على لقب هداف الموسم.

ويتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري ثلاثة لاعبين حتى الآن برصيد 11 هدفا لكل منهم، وهم إمام عاشور نجم النادي الأهلي، وناصر منسي مهاجم الزمالك، بالإضافة إلى أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، في منافسة قوية تعكس ارتفاع مستوى الأداء الهجومي في المسابقة هذا الموسم.



ترتيب هدافي الدوري المصري

إمام عاشور - الأهلي - 11 هدفًا.



ناصر منسي - الزمالك - 11 هدفا.



أسامة فيصل - البنك الأهلي - 11 هدفًا.



محمد حمودة - غزل المحلة - 9 أهداف.



ياو أنور - البنك الأهلي - 9 أهداف.



عمرو ناصر - فاركو - 8 أهداف.



شادي حسين - زد - 8 أهداف.



فيستون مايلي - بيراميدز - 7 أهداف.



صلاح محسن - المصري - 7 أهداف.



إبراهيم عادل - بيراميدز - 6 أهداف.



مصطفى فتحي - بيراميدز - 6 أهداف.



جراديشار - الأهلي - 5 أهداف.



عبد الله السعيد - الزمالك - 5 أهداف.



رشاد المتولي - بتروجيت - 5 أهداف.



وسام أبو علي - الأهلي - 4 أهداف.



حسين الشحات - الأهلي - 4 أهداف.

