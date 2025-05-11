نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره فريق الشباب في لقاء قوي بينهم اليوم الأحد الموافق 11 مايو الحالي بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 7:05 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:05 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الراقي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و4 تعادلات وخسر 7.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

