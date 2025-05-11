الرياضة

موعد مباراة أهلي جدة ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة أهلي جدة ضد الشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره فريق الشباب في لقاء قوي بينهم اليوم الأحد الموافق 11 مايو الحالي بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الشباب

وتنطلق صافرة بداية مباراة أهلي جدة والشباب مساء اليوم في تمام الساعة 7:05 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:05 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الراقي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد تحقيق 19 فوز و4 تعادلات وخسر 7.

القنوات الناقلة لمباراة والشباب

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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