نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره فريق الفيحاء في لقاء منتظر وحاسم بينهم اليوم الأحد الموافق 11/5/2025 بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.
موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 10:00 بتوقيت الإمارات.
ويحتل العميد المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 71 نقطة بعد تحقيق 22 فوز و5 تعادلات وخسر 3.
القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.