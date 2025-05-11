الرياضة

توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها

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توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره فريق الفيحاء في لقاء منتظر وحاسم بينهم اليوم الأحد الموافق 11/5/2025 بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 10:00 بتوقيت الإمارات.

ويحتل العميد المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 71 نقطة بعد تحقيق 22 فوز و5 تعادلات وخسر 3.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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