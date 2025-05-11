نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره فريق الفيحاء في لقاء منتظر وحاسم بينهم اليوم الأحد الموافق 11/5/2025 بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الفيحاء

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وقطر والساعة 10:00 بتوقيت الإمارات.

ويحتل العميد المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 71 نقطة بعد تحقيق 22 فوز و5 تعادلات وخسر 3.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.