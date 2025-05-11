نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لسموحه أمام انبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه مع نظيره انبى فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من المرحلة الثانية فى دورى نايل.

التشكيل المتوقع لسموحه أمام انبى

ومن المتوقع أن يكون تشكيل سموحه اليوم كالاتى: