نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لسموحه أمام انبى في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه مع نظيره انبى فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من المرحلة الثانية فى دورى نايل.
التشكيل المتوقع لسموحه أمام انبى
ومن المتوقع أن يكون تشكيل سموحه اليوم كالاتى:
- حراسة المرمى.: الهانى سليمان.
- خط الدفاع: هشام حافظ،ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعه.
- خط الوسط: دوكو دودو، محمد سعيد مكرونه، محمود صابر، إسلام جابر.
- خط الهجوم: صامويل امادو، مصطفى البدرى.