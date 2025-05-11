نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يدعم فريق سموحه قبل لقاء انبى اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه على التوجه فندق الاقامه الذى يتواجد به فريق ناديه استعدادا لمباراة انبى المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

فرج عامر يدعم فريق سموحه قبل لقاء انبى اليوم

والتقى المهندس فرج عامر بالجهاز الفني والإدارى واللاعبين.

وحث رئيس نادى سموحه لاعبيه على تقديم مباراه جيده وتحقيق نتيجة إيجابية.

واختار أحمد عبد العزيز المدير الفني للفريق 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق مساء أمس استعدادا للمباراة وضمت القائمة كلا من:

الهانى سليمان، محمد أشرف، هشام حافظ، ميدو مصطفى، بركات حجاج، محمد ربيعه، عمرو السيسي، دوكو دودو، محمد كونيه، محمد سعيد مكرونه، الحبيب أحمد، أحمد خالد، عبد الكبير الوادي، إسلام جابر، شريف رضا، محمود صابر، محمد سالم، صامويل امادو، مصطفى البدرى، أحمد إيهاب.

وتقام المباراة بين سموحه وانبى فى الخامسة مساء اليوم على ستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من المجموعة الثانية فى دورى نايل.

وتذاع المباراة على قناه اون تايم سبورت الناقل الحصرى لمباريات دورى نايل.

