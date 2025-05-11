نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة نابولي ضد جنوى في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نظيره جنوى ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2025

ويبحث عشاق ومحبي كرة القدم بالساحرة المستديلاة عن موعد انطلاق مباراة نابولي ونظيره فريق جنوى في الدوري الايطالي الممتاز



يرغب فريق نابولي في تحقيق الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدوري الإيطالي



موعد مباراة نابولي وجنوى في الدوري الايطالي

تنطلق اليوم مباراة نابولي ونظيره فريق جنوى في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب سان باولو

القناة الناقلة لمباراة نابولي وجنوي

تُذاع مباراة نابولي ونظيره فريق جنوي عبر شاشة قناة AD sport's premium 1

ويدخل فريق نابولي المباراة وهو متصدرًا ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة بينما جنوى في المركز الثالث عشر برصيد 39 نقطة

