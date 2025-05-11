نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة انتر ميلان ضد تورينو في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان لمواجهة نظيره تورينو ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2025

ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن موعد مباراة انتر ميلان ضد تورينو في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو في الدوري الايطالي



يواجه فريق إنتر ميلان نظيره تورينو اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب اوليمبيكو تورينو

القناة الناقلة لمباراة إنتر ميلان وتورينو

تُذاع مباراة إنتر ميلان وتورينو عبر شاشة قناة AD sports premium1

يدخل فريق إنتر ميلان المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تورينو في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة

