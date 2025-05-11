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أحمد جودة - القاهرة -

تأهل بوكا جونيورز إلى ربع نهائي مرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم (أبرتورا 2025) بعد معاناة أمام لانوس في مباراة حسمت في النهاية بركلات الترجيح.

بوكا جونيورز يبلغ ربع نهائي الدوري بعد معاناة

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي بالتعادل السلبي ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها بوكا بنتيجة 4-2 ليتأهل إلى ربع النهائي حيث سيواجه المنتصر من لقاء إندبنديينتي وإندبنديينتي ريفادافيا.

وفي لقاء آخر، ودع راسينج البطولة على نحو مفاجئ بسقوطه على أرضه أمام بلاتينسي بهدف نظيف من توقيع نيكولاس أورسيني (ق84).

وسيواجه بلاتينسي في ربع النهائي المنتصر في مباراة ريفر بليت وباراكاس سنترال التي تقام غدا الاثنين.

وتأهل أيضا إلى ربع النهائي سان لورينزو بعد تغلبه على ضيفه تيجري 2-1 وروساريو سنترال الذي هزم ضيفه إستوديانتس بهدفين دون رد.

أحرز هدفي سان لورينزو كل من أندريس فومبيرجار (ق4) وألكسيس كويو (ق89) بينما سجل هدف تيجري الوحيد هيكتور فيرتولي (ق49).

ويواجه سان لورينزو في ربع النهائي الفائز في مباراة دور الـ16 التي تجمع بين أرخنتينوس جونيورز وإنستيتوتو.

وفي مباراة روساريو وإستوديانتس سجل هدفي الفوز كارلوس كينتانا (ق88) وخامينتون كامباز (ق90+6).

ويواجه روساريو في ربع النهائي الفائز بين أوراكان وديبورتيفو رييسترا.

ومن المقرر أن تستكمل منافسات ثمن النهائي اليوم الأحد وتختتم غدا الاثنين.

