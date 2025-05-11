نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سورلوث: هذا يوم عظيم.. وتفكيري بات مختلفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرّح النرويجي ألكسندر سورلوث، صاحب رباعية فريقه أتلتيكو مدريد (4-0) في شباك ريال سوسيداد بالليجا، أمس السبت بأنه "سعيد للغاية" وأنه يشعر بـ "الراحة" داخل الفريق سواء "كلاعب بديل أو أساسي".

سورلوث: هذا يوم عظيم.. وتفكيري بات مختلفا

وقال اللاعب خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عقب اللقاء: "أشعر بأنني بحال جيدة للغاية. أشعر بالراحة وأستمتع سواء كنت بديلا أو أساسيا. اليوم هو يوم عظيم".

وأضاف: "زملائي يعرفونني الآن بشكل أفضل. في وجود جوليانو ويورينتي في الجانب الأيمن أنا مستعد للتسجيل عندما يرسلون العرضيات لي من هناك".

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أنه يجب أن يشارك كأساسي بعد أدائه في مباراة ريال سوسيداد، أجاب: "تفكيري مختلف هذا العام، ذلك لأنني ألعب لصفوف فريق كبير يرغب في المنافسة بجميع المسابقات وأود مساعدة الفريق".

وتابع: "لقد أحرزت أهدافا كبديل وحاليا كلاعب أساسي. هذه هي كرة القدم. هذا الفريق يمتلك لاعبين جيدين للغاية وهناك تنافسية كبيرة. أنا سعيد".

واقتحم مهاجم الروخيبلانكوس صاحب الـ29 عاما قائمة هدافي (الليجا) بعد أن ارتقي للمركز الرابع، بفارق هدف خلف الكرواتي أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا، و6 عن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، و7 عن البولندي المتصدر روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ورفع الفوز رصيد الأتلتي إلى 70 نقطة يحسم بها المركز الثالث في الليجا بشكل مبدئي.

