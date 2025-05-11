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أحمد جودة - القاهرة -

اعتلى فلامنجو صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم مؤقتا بعد تغلبه على ضيفه باهيا بهدف نظيف ضمن الجولة الثامنة من البطولة.

فلامنجو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي مؤقتا

أحرز الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي الأوروجوائي جورجيان دي أراسكايتا (ق8).

وبانتصاره رفع فلامنجو رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف أمام براجانتينو الذي تعادل السبت 1-1 أمام مضيفه جريميو.

تقدم جريميو عبر فرانسيس أموزو (ق87) فيما أدرك إسيدرو بيتا التعادل للضيوف (ق89).

ويعتمد بقاء فلامنجو وبراجانتينو في الصدارة على نتيجة مباراة بالميراس أمام ساو باولو اليوم الأحد حيث يبتعد عنهما بنقطة واحدة ويحتل حاليا المركز الثالث.

وفي باقي مباريات السبت فاز ميراسول على كورينثيانز 2-1 في لقاء شهد إهدار الهولندي ممفيس ديباي ركلة جزاء. كما فاز فورتاليزا على جوفينتودي بخماسية نظيفة وفيتوريا على فاسكو دا جاما 2-1.

