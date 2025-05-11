نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريوس يسجل مئويته الأولى مع أتلتيكو مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بلغ بابلو باريوس لاعب وسط أتلتيكو مدريد السبت المباراة رقم 100 له مع الفريق الأول ب "الروخيبلانكوس" خلال مواجهة ريال سوسييداد التي انتهت بفوز فريقه 4-0 ضمن الدوري الإسباني وهو في عمر 21 عاما.

باريوس يسجل مئويته الأولى مع أتلتيكو مدريد

وخاض باريوس أول مباراة له مع الفريق الأول في 29 أكتوبر/تشرين أول 2022 أمام قادش عندما دخل بديلا لجيوفري كوندوبيا في الدقيقة 71.

ومن وقتها لعب باريوس مع أتلتيكو في 74 مباراة بالدوري الإسباني و14 في دوري أبطال أوروبال و12 في كأس الملك.

وسجل باريوس مع الفريق أربعة أهداف وصنع سبعة.

وهذا الموسم لعب باريوس، الذي يكمل 22 عاما في 15 يونيو/حزيران المقبل، 38 مباراة منها 35 أساسيا.

