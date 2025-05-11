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أحمد جودة - القاهرة - ضمن فريقا أولمبيك مارسيليا وموناكو التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2025-2026 بانتهاء منافسات الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري الفرنسي، مساء أمس السبت.

مارسيليا وموناكو يلحقان بباريس في دوري الأبطال

ولحق الفريقان بذلك بباريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي الذي كان حجز البطاقة الأولى في وقت سابق.

وبعد مباراة تعطلت لدقائق بسبب الشغب الجماهيري، فاز أولمبيك مارسيليا خارج ملعبه أمام لوهافر بنتيجة 3-1.

سجل أهداف مارسيليا، أمين جويري "ثنائية" وماسون جرينوود في الدقائق 56 و85 و99، بينما أحرز عيسى سوماري هدف لوهافر الوحيد في الدقيقة 66.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 62 نقطة ليعزز موقعه في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد لوهافر عند 31 نقطة في المركز 16 ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط حتى الجولة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز موناكو على أولمبيك ليون بهدفين سجلهما تاكومي مينامينو ودينيس زكريا في الدقيقتين 62 و68.

ورفع موناكو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث، ليتفوق بفارق 4 نقاط عن أندية نيس وليل وستراسبورج، بينما تجمد رصيد ليون عند 54 نقطة في المركز السابع.

وفي مواجهات أخرى، فاز رين على نيس 2-1، وأنجيه على ستراسبورج 2-1، وبريست على ليل 2-صفر، وسانت إيتيان على ريمس 2-صفر، بينما تعادل أوزير مع نانت 1-1، وتولوز مع لانس 1-1.

بهذه النتائج، ضمن أنجيه البقاء رسميا في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز 13، بينما تبقى المعركة مشتعلة للجولة الأخيرة بين أندية ريمس ونانت (33 نقطة) لكل منهما، ولوهافر 31 نقطة، وسانت إيتيان 30 نقطة.