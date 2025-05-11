نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان، عن التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد ارسنال المرتقبة، مساء اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أنفليد معقل الريدز، المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول ضد أرسنال، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، كوناتيه، كونور برادلي.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ، أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونس.

في الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جاكوب كيويور - ويليام ساليبا - ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد.

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا