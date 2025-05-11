نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره أرسنال مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أنفليد معقل الريدز، المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول ضد أرسنال، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد أرسنال من المقرر أن يتم إذاعتها عبر قناة beIN Sports HD 2.

بصوت المعلق المميز حفيظ دراجي.

تردد قناة beIN SPORTS 2HD على النايل سات

قناة beIN Sports 2HD على النايل سات

التردد 11013

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3