نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة القمم.. موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره أرسنال، في الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أنفليد معقل الريدز، المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول ضد أرسنال، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بعدما توج باللقب بينما يتواجد آرسنال في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 67 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد أرسنال من المقرر أن يتم إذاعتها عبر قناة beIN Sports HD 2.

بصوت المعلق المميز حفيظ دراجي.