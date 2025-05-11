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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الكرة العالمية وتحديدًا الإسبانية "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، القمة النارية بين برشلونة وريال مدريد، ضمن فعاليات الجولة 35 من بطولة الليجا الإسبانية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز، ويعاونه خوان مونويرا في غرفة الفيديو، وسيقام الكلاسيكو على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل النادي الكتالوني.

ويتصدر النادي الكتالوني ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسم 2024-25 برصيد 79، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 75 نقطة.

موعد مواجهة برشلونة وريال مدريد في الليجا

من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسادسة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

من هو معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد وتردد القناة الناقلة

يمكنكم مشاهدة الكلاسيكو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة BEIN SPORTS HD1، وسيتولى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء.

تردد قناة BEIN SPORTS HD1

التردد الخاص بالقناة: 11013.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: عالية.