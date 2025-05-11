متى تقام مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد كريستال بالاس؟

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام نظيره كريستال بالاس اليوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر مايو الجاري على ملعب "توتنهام هوتسبير"، وذلك في إطار الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.



ويحتل توتنهام المركز السادس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 38 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 5 لقاءات، وخسارة 19 مواجهة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 13 لقاء وخسارة 11 مواجهة.



موعد مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية والربع ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.



القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي



تُنقل مباراة توتنهام ضد كريستال بالاس عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Extra 1HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.

