الريدز يتفوق.. تاريخ مواجهات ليفربول ضد أرسنال قبل مواجهة اليوم

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أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق كرة القدم في كل مكان؛ موعد انطلاق مواجهة القمة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره فريق أرسنال، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق ليفربول مع أرسنال، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد أرسنال قبل مباراة اليوم

والتقى ليفربول مع أرسنال في جميع البطولات في 243 مباراة، وحقق خلالهم الريدز الفوز على الجانرز في 94 لقاء، بينما فاز الارسنال في 81 مباراة.

وفي بطولة الدوري الإنجليزي، التقى الفريقين في 65 مباراة، انتصر رفاق محمد صلاح، في 25 لقاء، بينما فاز الجانزر في 18 مواجهة، وتعادل الفريقين في 22 مباراة.

والجدير بالذكر أن فريق ليفربول نجح في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما انفرد بجدول الترتيب برصيد 82 نقطة.

