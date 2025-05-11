نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة الكلاسيكو الناري بين برشلونة وريال مدريد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب لويس كومبانيس الأولمبي كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، ضمن فعاليات الجولة 35 من بطولة الليجا الإسبانية.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإسباني أليخاندرو خوسيه هيرنانديز، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي معقل النادي الكتالوني.

ويتصدر النادي الكتالوني ترتيب جدول الدوري الإسباني لموسم 2024-25 برصيد 79، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي ريال مدريد والذي يأتي في المركز الثاني برصيد 75 نقطة.



موعد مواجهة برشلونة وريال مدريد في الليجا



من المقرر، أن تنطلق المباراة يوم الأحد الموافق 11 مايو 2025، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسادسة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.



القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة وريال مدريد في الليجا



يمكنكم مشاهدة الكلاسيكو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة BEIN SPORTS HD1، وسيتولى المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي التعليق على أحداث اللقاء.

