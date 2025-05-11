نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي قبل لقاءات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج في الموسم الحالي والذي يتصارع فيه العديد من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

تمكن إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي من التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

نجح الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول في خطف صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 28 هدف واحتل أليكسندر إيزاك نجم نيوكاسل يونايتد المركز الثاني برصيد 23 هدف.

وجاء النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 21 هدف واحتل كريس وود نجم نوتنجهام فورست المركز الرابع في جدول هدافي البريميرليج برصيد 19 هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل لقاءات اليوم

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - محمد صلاح - ليفربول - 28 هدف

2 - أليكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 23 هدف

3 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 21 هدف

4 - كريس وود - نوتنجهام فورست - 19 هدف

5 - برايان مبيومو - برينتفورد - 18 هدف

6 - يوان ويسا - برينتفورد - 18 هدف

7 - أولي واتكينز - أستون فيلا - 16 هدف

8 - كول بالمر - تشيلسي - 15 هدف

9 - ماتيوس كونها - وولفرهامبتون - 15 هدف

10 - جون فيليب ماتيتا - كريستال بالاس - 14 هدف