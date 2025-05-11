نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025 قبل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025، متفوقًا على غريمه التقليدي ومنافسه المباشر ريال مدريد بفارق 4 نقاط.

ويتواجد الفريق الكتالوني في صدارة الليجا الإسبانية برصيد 79 نقطة، في حين يحتل المرينجي المركز الثاني برصيد 75 نقطة، وذلك قبل 4 جولات على نهاية عمر مسابقة الدوري الإسباني.

ويلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه ريال مدريد، اليوم الأحد، الموافق 11 مايو 2025 على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة – 79 نقطة

ريال مدريد – 75 نقطة

أتلتيكو مدريد – 70 نقطة

أتلتيك بيلباو – 61 نقطة

فياريال – 61 نقطة

ريال بيتيس – 57 نقطة

سيلتا فيجو – 49 نقطة

رايو فاليكانو– 47 نقطة

ريال مايوركا – 47 نقطة

فالنسيا – 45 نقطة

أوساسونا – 44 نقطة

ريال سوسييداد – 43 نقطة

خيتافي – 39 نقطة

إسبانيول – 39 نقطة

جيرونا – 38 نقطة

إشبيلية – 38 نقطة

ألافيس – 35 نقطة

لاس بالماس – 32 نقطة

ليجانيس – 31 نقطة

بلد الوليد – 16 نقطة

