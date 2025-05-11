نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو الأرض.. تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه الملكي، اليوم الأحد، الموافق 11 مايو 2025 على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمامب برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أوريلين تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو جوس، جود، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

يحتل الفريق الكتالوني صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد الفريق الملكي في المركز الثاني برصيد 75.

وتنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإٍسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.