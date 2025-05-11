نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو.. تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

يلتقي الفريق الكتالوني مع ضيفه الملكي، اليوم الأحد، الموافق 11 مايو 2025 على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا الإسبانية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: إريك جارسيا، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتين.

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا

يحتل البلوجرانا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بينما يتواجد الفريق الملكي في المركز الثاني برصيد 75.

وتنقل مباراة برشلونة ضد ريال مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإٍسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

