نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل ضد تشيلسي في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد نظيره تشكيل ظهر اليوم الأحد 11 مايو 2025 على ملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك في إطار الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل نيوكاسل يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 63 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الخامس بنفس عدد النقاط متأخرًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.