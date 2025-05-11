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أحمد جودة - القاهرة - أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد للكلاسيكو وسط غيابات مؤثرة في الدفاع.. تعرف على قائمة ريال مدريد الرسمية لمباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، وأبرز الغيابات الدفاعية التي يواجهها أنشيلوتي، بالإضافة إلى الأسماء الشابة التي تم تصعيدها لتعويض الغيابات في قمة الجولة 35 من الدوري الإسباني.

قمة نارية في الجولة 35 من الليجا بين برشلونة وريال مدريد

أعلن المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة غريمه التقليدي برشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، والتي تقام مساء اليوم الأحد على ملعب مونتجويك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

صراع القمة يشتعل مع اقتراب نهاية الموسم بين ريال مدريد و برشلونة

يدخل ريال مدريد الكلاسيكو في وضع لا يحتمل أي تعثر، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا برصيد 75 نقطة، خلف المتصدر برشلونة بـ79 نقطة.

ولم يتبق سوى ثلاث جولات فقط على نهاية الموسم، ما يجعل الفوز في الكلاسيكو ضرورة قصوى للميرينجي إذا ما أراد إنعاش آماله في التتويج باللقب.

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غيابات دفاعية تربك حسابات أنشيلوتي قبل مواجهة برشلونة

القائمة شهدت العديد من الغيابات المؤثرة، خاصة في خط الدفاع، الأمر الذي أجبر أنشيلوتي على الاستعانة بعدد من لاعبي فريق الشباب لتعويض النقص العددي.

كما تمثل في غياب أنطونيو روديجر بسبب إصابة في أوتار الركبة بالإضافة إلى الإيقاف، لينضم إلى قائمة طويلة من المصابين تشمل داني كارفخال، دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي، وإدواردو كامافينجا.

ريال مدريد ضد برشلونة

ريال مدريد يعتمد على المواهب الشابة أمام برشلونة اليوم

وفي ظل تلك الظروف، قرر أنشيلوتي تصعيد أسماء شابة مثل جاكوبو رامون، يوسف لخديم، وفيكتور مونوز، ليكونوا ضمن تشكيل الكلاسيكو المرتقب، في خطوة تعكس ثقة المدرب الإيطالي في قدرات شباب الفريق، رغم أهمية المواجهة.

قائمة ريال مدريد الكاملة للكلاسيكو

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستر.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، راؤول أسينسيو، يوسف لخديم، جاكوبو رامون.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز، فيكتور مونوز.

قمة الكلاسيكو تحت المجهر

والجدير بالذكر أن جميع الأنظار تتجه إلى ملعب مونتجويك في واحدة من أقوى مباريات الموسم، وسط ترقب لما سيقدمه نجوم ريال مدريد في ظل الغيابات، وعلى أمل أن ينجح الشباب في صنع الفارق.