نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

نجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

توج ليفربول بلقب البريميرليج الذي يحتل صدارته حتى الآن برصيد 82 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 67 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 65 نقطة في حين جاء كلا من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 63 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج...

- نيوكاسل يونايتد وتشيلسي الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر

- مانشستر يونايتد ويستهام يونايتد الساعة 4 وربع عصرا بتوقيت مصر

- توتنهام وكريستال بالاس الساعة 4 وربع عصرا مساء بتوقيت مصر

- ليستر سيتي ونوتنجهام فورست الساعة 4 وربع عصرا بتوقيت مصر

- ليفربول وآرسنال الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر