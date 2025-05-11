راموس يقود باريس لاكتساح مونبلييه

راموس يقود باريس لاكتساح مونبلييهاستعاد فريق باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم توازنه بعد خسارتين وحقق فوزا كبيرا على مضيفه مونبلييه (4- 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة وقبل الأخيرة، والتي شهدت تأكد بقاء آنجية رسميا بعد فوزه على ستراسبورج (2- 1).

وسجل أهداف المباراة كل من البرتغالي جونزالو راموس ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (49، 59 من ركلة جزاء، 65)، فيما كان الهدف الرابع من نصيب سيني مايولو في الدقيقة (44).

والفوز هو الأول لسان جيرمان الذي حسم لقب المسابقة قبل أسابيع بعد هزيمتين متتاليتين أمام نيس (1- 3)، وستراسبورج (1- 2)، ليرفع رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب العام، فيما مني مونبلييه بهزيمته الـ25 في المسابقة ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.

وشهدت الجولة تأكد بقاء آنجية في المسابقة الموسم المقبل بعد فوزه على ستراسبورج (2- 1)، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر وبفارق 5 نقاط عن منطقة الهبوط قبل جولة على النهاية.

كما تأجل حسم فريقي الهبوط بجانب مونبلييه، إلى الجولة الأخيرة في المسابقة، وذلك بعد فوز سانت إيتيان على مضيفه ستاد ريمس (2- صفر)، وخسارة لوهافر أمام ضيفه مرسيليا (1- 3)، وتعادل نانت مع مضيفه أوكسير (1-1).

وتجمد رصيد ستاد ريمس عند 33 نقطة في المركز الرابع عشر ، فيما رفع نانت رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد لوهافر عند 31 نقطة في المركز السادس عشر، وكذلك رفع سانت اتيان رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

وستشهد الجولة الأخيرة حلول ستاد ريمس ضيفا على ليل، و لوهافر على ستراسبورج، فيما يلتقي نانت مع ضيفه مونبلييه، وسانت اتيان مع ضيفه تولوز.

وفي بقية مباريات الجولة، فاز موناكو على ليون (2- صفر)، ورين على نيس، وستاد بريست على ليل بنفس النتيجة، وتعادل تولوز مع لنس (1-1).

جدير بالذكر أن هناك قرارا بتهبيط نادي ليون بشكل مؤقت في نهاية الموسم إلى دوري الدرجة الثانية بالإضافة إلى حظره من الانتقالات بسبب وضعه المالي.