أتلتيكو يضرب سوسيداد بالأربعة

أتلتيكو يضرب سوسيداد بالأربعةسجل النرويجي ألكسندر سورلوث أربعة أهداف "سوبر هاتريك" قاد بهم فريقه أتلتيكو مدريد لفوز كبير على ضيفه ريال سوسيداد (4- صفر) في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتمكن سورلوث من تسجيل الأهداف الأربعة خلال النصف الساعة الأولى من المباراة، بينهم ثلاثة أهداف خلال خمسة دقائق فقط في الدقائق (7، 10، 11)، وذلك قبل ان يضيف الهدف الرابع في الدقيقة (30).

ورفع أتلتيكو مدريد بفوزه العشرين في المسابقة مقابل عشرة تعادلات وخمس هزائم، رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث وبفارق 9 نقاط عن برشلونة المتصدر و5 نقاط عن ريال مدريد الثاني، ليتبقى له حصد نقطة واحدة، لحسم إحدى البطاقات الخمسة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال الأوروبي رسميا الموسم المقبل.

في المقابل، مني ريال سوسيداد بهزيمته السادسة عشرة في المسابقة مقابل 12 فوزا وسبعة تعادلات، ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة ثانية، واصل فريق إشبيلية سلسلة نتائجه السلبية بالخسارة أمام مضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (2- 3) على ملعب "بالايدوس".

وسجل إلياكس موريبا وأوسكار مينجيزا وبورخا إيجليسياس في الدقائق (19 و65 و90+ 1) أهداف سيلتا فيجو، ونيمانيا جوديلي وكيكي سالاس في الدقيقتين (45- 8، و90+ 8) هدفي إشبيلية.

وانتزع سيلتا فيجو نقاط اللقاء رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد ماركوس ألونسو مدافع الفريق في الدقيقة (45+ 6)، ليرفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع، ويتمسك بأمل التأهل لمسابقة أوروبية في الموسم المقبل.

أما إشبيلية فقد بقى بلا فوز للجولة الثامنة على التوالي مكتفيا بتعادل وحيد مقابل 7 هزائم، ليتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي مباراة ثالثة، انتزع فريق فياريال ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه بالفوز على جيرونا بهدف دون رد.

وسجل كارل إيتا إيونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (89)، لينتزع فياريال ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس متساويا مع أتلتيك بلباو، رابع الترتيب، ليشعل المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد جيرونا عند 38 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة رابعة واصل فريق فالنسيا عروضه القوية بالفوز على ضيفه خيتافي (3- صفر) في المباراة التي أقيمت على ملعب "ميستايا".

وحسم فالنسيا الفوز بثلاثة أهداف في الشوط الأول، حيث تقدم بهدف مبكر سجله بيبيلو في الدقيقة (8) من ركلة جزاء، ثم أضاف دييجو لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة (18)، ليختتم هوجو دورو الثلاثية بهدف في الدقيقة (37) من ركلة جزاء أخرى.

وحافظ فالنسيا على سجله القوي بعدم الخسارة في 10 مباريات متتالية منذ الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في 22 فبراير الماضي، ورفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع، ويبقى على بعد نقطة واحدة فقط من التواجد في المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية بالموسم المقبل.

أما خيتافي واصل تخبطه بخسارة خامسة على التوالي ليتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر. وكان آخر فوز لخيتافي عندما تغلب على بلد الوليد (4- صفر) في 6 أبريل الماضي ضمن منافسات الجولة الثلاثين.

وفي إطار نفس الجولة، فاز ريال مايوركا على ضيفه بلد الوليد بنتيجة (2- 1) .

تقدم بلد الوليد بهدف إيفان كانتاليخو في الدقيقة 11، ورد مايوركا بهدفين لعمر ماسكاريل وسيرجي داردير في الدقيقتين (28 و49).

ورفع مايوركا رصيده إلى 47 نقطة في المركز التاسع، بينما بقى بلد الوليد الهابط للدرجة الثانية في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة في المركز العشرين.