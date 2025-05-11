بايرن ميونخ يتسلم درع البوندسليغا

بايرن ميونخ يتسلم درع البوندسليغاتسلم فريق بايرن ميونخ رسميا درع بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا"، بعد فوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة من المسابقة التي شهدت تأكد هبوط بوخوم وهولشتاين كيل رسميا إلى الدرجة الثانية.

ويدين بايرن بالفضل في فوزه للاعبيه الإنجليزي هاري كاين، والفرنسي مايكل أوليسيه اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين (31، و90)، ليعزز الفريق البافاري صدارته لجدول الترتيب العام برصيد 79 نقطة، حصدها من 24 انتصارا و7 تعادلات وهزيمتين. في حين تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 45 نقطة في المركز التاسع.

وكان بايرن ميونخ قد حسم اللقب للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه بشكل رسمي منذ الجولة الماضية، بعد تعثر ملاحقه باير ليفركوزن، حامل اللقب، بتعادله أمام فرايبورغ بنتيجة (2 - 2) يوم الأحد الماضي.

وعقب نهاية اللقاء، ودع فريق بايرن ميونخ نجمه المخضرم توماس مولر الذي سيرحل عن الفريق مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة استثنائية دامت 25 عاما.

ورفع هاري كين مهاجم بايرن ميونخ رصيده إلى 25 هدفا في صدارة هدافي الدوري الألماني، متفوقا على باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن، وسيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند اللذين يملكان 19 هدفا لكل منهما.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز هايدنهايم على يونيون برلين بثلاثية دون رد، وتعادل فيردر بريمن مع لايبزيج دون أهداف.

كما هبط فريقا بوخوم، وهولشتاين كيل رسميا إلى الدرجة الثانية بعد تعرضهما للخسارة، حيث انهزم بوخوم أمام ماينز بنتيجة (1 - 4)، بينما خسر هولشتاين كيل أمام فرايبورغ بنتيجة (1 - 2).