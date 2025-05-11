السيتي يقع في كمين ساوثهامبتون

السيتي يقع في كمين ساوثهامبتونتعادل مانشستر سيتي مع مضيفه ساوثمبتون بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواجه مانشستر سيتي منافسة قوية أمام ساوثامبتون وحارسه أرون رامسديل، الذي كان حجر عثرة أمام الهجمات الكثيرة للسيتي.

وبهذه النتيجة، يتواجد مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية في المركز الثالث بجدول الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، بالفوز في 19 مباراة والتعادل في 8 والهزيمة في 9 مباريات.

في المقابل، رفع ساوثمبتون، "أول الهابطين إلى الدرجة الأولى" رصيده إلى 12 نقطة، في قاع ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في 6 والهزيمة في 28 مباراة.

وفي باقي مباريات هذه الجولة، فاز أستون فيلا على بورنموث بهدف دون رد، وإيفرتون على فولهام بنتيجة 3-1، وبرينتفورد على إيبسويتش بهدف نظيف، وبرايتون على ولفرهامبتون بهدفين من دون رد.