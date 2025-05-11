برشلونة وريال مدريد: كلاسيكو حسم اللقب؟يلتقي برشلونة وريال مدريد غدا الأحد في قمة مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 79 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الأمر الذي يجعل هذا "الكلاسيكو" مميز جدا، لأنه سيحدد مصير لقب الدوري قبل ثلاث جولات على نهاية المسابقة.

ويتطلع برشلونة لتحقيق الفوز الرابع على ريال مدريد هذا الموسم، وهو أمر نادر في تاريخ مواجهات الفريقين الكبيرين، حيث فاز برشلونة بنتيجة 5 - 2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى فوزه برباعية نظيفة في لقاء الدور الأول بالدوري، كما فاز 3 - 2 في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر الماضي ويسعى لمواصلة الانتصارات، لكنه يدخل هذا اللقاء بعد الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي ويسعى للتعويض من خلال الفوز أمام ريال مدريد والاقتراب بقوة من التتويج بالدوري المحلي.

في المقابل يسعى ريال مدريد لتعويض خسائره هذا الموسم أمام برشلونة، ويتمسك بحظوظه في الاحتفاظ بلقب الدوري الذي فاز به الموسم الماضي، كما يسعى لمصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام ارسنال في ربع النهائي، وكذلك خسارة نهائي كأس الملك، وبالتالي يتمسك ريال مدريد بالفوز رغم القدرات الكبيرة التي أظهرها برشلونة هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد أفضلية تاريخية في مواجهات الفريقين بالدوري الإسباني حيث شهدت البطولة 189 مواجهة كلاسيكو بين الفريقين حتى الآن، حيث تمكن مدريد من تحقيق الفوز في 79 مباراة، بينما فاز برشلونة في 75 لقاء، وانتهت 35 مواجهة بالتعادل.

وفي مجمل المواجهات بين الفريقين في مختلف البطولات، فهذا اللقاء هو الكلاسيكو رقم 261 في التاريخ، حيث فاز ريال مدريد في 105 مباراة، وبرشلونة في 103 وانتهت 52 مباراة بالتعادل.

ويمتلك كلا الفريقين عناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق في اللقاء المقبل، حيث برز مع برشلونة لاعبه الشاب لامين يامال، وكذلك اللاعب البرازيلي رافينيا، بجانب كوكبة من لاعبي خط الوسط المميزين أبرزهم بيدري وجابي وفرينكي دي يونج في الوقت الذي يشكل المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قوة هجومية كبيرة، في المقابل يمتلك ريال مدريد كذلك نجوم كبيرة يقودها البرازيلي فينسيوس جونيور والفرنسي كليان مبابي وفي الوسط أوريليان تشواميني، لوكا مودريتش، وجود بيلينغهام.

في السياق ذاته، أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعيين الحكم أليخاندرو هيرنانديز هيرنانديز لإدارة اللقاء، على أن يتولى خوان مارتينيز مونويرا مسؤولية غرفة تقنية الفيديو (VAR)

يُذكر أن هيرنانديز سبق أن أدار كلاسيكو ديسمبر 2019، والذي انتهى بالتعادل السلبي.

وكانت الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني انطلقت أمس الجمعة وشهدت فوز رايو فاليكانو على لاس بالماس بهدف نظيف.