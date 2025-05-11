نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع نظيره وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد 11-5-2025 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 39 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 16 مواجهة، فيما يحتل وست هام المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة، بعد الفوز في 9 مباريات والتعادل في 10 لقاءات وخسارة 16 مواجهة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية والربع ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.