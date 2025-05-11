نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

توج مانشستر سيتي بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

توج ليفربول بلقب البريميرليج الذي يحتل صدارته حتى الآن برصيد 82 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 67 نقطة ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 65 نقطة في حين جاء كلا من نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 63 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل مباريات الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - ليفربول 82 نقطة

2 - آرسنال 67 نقطة

3- مانشستر سيتي 65 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 63 نقطة

5- تشيلسي 63 نقطة

6 - أستون فيلا 63 نقطة

7 - نوتنجهام فورست 61 نقطة

8 - برينتفورد 55 نقطة

9 - برايتون 55 نقطة

10 - بورنموث 53 نقطة

11 - فولهام 51 نقطة

12 - كريستال بالاس 46 نقطة

13 - إيفرتون 42 نقطة

14 - وولفرهامبتون 41 نقطة

15 - مانشستر يونايتد 39 نقطة

16 - توتنهام 38 نقطة

17 - ويستهام يونايتد 37 نقطة

18 - إيبسويتش تاون 22 نقطة

19 - ليستر سيتي 21 نقطة

20 - ساوثهامبتون 12 نقطة