نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات بدنية للاعبي الزمالك المستبعدين من مباراة سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت أمس الجمعة، تدريبات فنية وخططية خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وتولى أيمن عبد العزيز المدرب العام وأحمد سمير المدرب المساعد قيادة هذه الفقرة وتوجيه اللاعبين باستمرار قبل خوض تقسيمة مصغرة في منتصف الملعب لتطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

