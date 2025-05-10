نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة أحمد الجفالي في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل التونسي أحمد الجفالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي في إطار المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.



ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز

